POL-VIE: Brand einer Strohmiete

Willich (ots) - Vermutlich durch Brandstiftung brannte eine Strohmiete in Willich im Bereich der Korschenbroicher Straße /Wekeln. Am Freitag, 27. Januar 2017, gegen 22:30 Uhr, erhielt die Polizei Viersen Kenntnis über den Brand von ca. 250 Strohrundballen auf einem Feld neben einem Obsthof. Die Löschzüge Willich und Schiefbahn wurden alarmiert, konnten die Ballen jedoch nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen./ fd (123)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell