POL-VIE: versuchter Einbruch in Kindergarten

Schwalmtal-Amern (ots) - In der Zeit von Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag 12.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstüre zu einem Kindergarten auf der Straße Hoferland in Schwalmtal-Amern aufzubrechen. Die Türe hielt den Hebelversuchen stand. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (120)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell