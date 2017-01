POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots) - In der Zeit von Montag 16.01.2017 10.00 Uhr bis Freitag 27.01.2017 13.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus auf der Straße Im Grünen Winkel in Grefrath ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (119)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell