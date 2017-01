POL-VIE: Nettetal/Schwalmtal: Wohnungseinbrecher in Haft Pressemitteilung der Polizei im Rhein.-Kreis-Neuss

Nettetal/Schwalmtal: (ots) - Die Polizei im Rhein-Kreis-Neuss berichtet heute über eine Tatklärung: Pressemitteilung der Polizei Neuss: "Jüchen, Grevenbroich, Dormagen, Viersen, Aachen, Heinsberg, Düren, Euskirchen, Bonn - Am Donnerstagabend (26.1.) gelang dem zentralen Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, ein Schlag gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande. Intensive Ermittlungen hatten die Fahnder auf die Spur der vier Tatverdächtigen geführt, die nun mit der Unterstützung von Sondereinsatzkräften in Grevenbroich festgenommen werden konnten. Bei dem Polizeieinsatz wurde das Auto der Verdächtigen im Bereich Elsen an der Rheydter Straße angehalten. Der Fahrzeugführer startete zunächst einen spektakulären Fluchtversuch und rammte dabei die Einsatzwagen der Polizei. Doch er kam nicht weit. Nach wenigen hundert Metern stoppten die Beamten seine Flucht. Die Fahrzeuginsassen, drei Männer im Alter von 31, 21 und 29 Jahren, flüchteten zunächst noch fußläufig in angrenzende Gärten, konnten aber durch die Polizisten gestellt werden. Einen weiteren mutmaßlicher Komplize (40 Jahre) nahmen die Fahnder in Grevenbroich-Kapellen fest. Den Tatverdächtigen, die zum Teil im Rhein-Kreis Neuss wohnen aber alle aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, werden derzeit rund 20 Wohnungseinbrüche in Schwalmtal, Nettetal, Geilenkirchen, Alsdorf, Erkelenz-Holzweiler, Linnich, Niederzier, Euskirchen, Baesweiler, Grevenbroich (Pressemitteilungen der Polizei im Rhein-Kreis Neuss vom 19.03.2016 - 03:54 Uhr und 26.09.2016 - 14:35 Uhr), Dormagen (Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss vom 14.11.2016 - 14:07 Uhr) und Jüchen (Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss vom 25.04.2016 - 12:58 Uhr) zur Last gelegt. In den genannten Fällen hatten es die Einbrecher, neben Alltagsgegenständen, insbesondere auf Bargeld und hochwertigen Schmuck abgesehen. Nach der Festnahme in Grevenbroich durchsuchten die Fahnder der Polizei auch Wohnungen der Tatverdächtigen und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Während die vier Festgenommenen am Freitag (27.1.) auf Antrag der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt wurden und dieser Untersuchungshaft anordnete, dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Neuss an. Insbesondere müssen diverse sichergestellte Gegenstände noch möglichen Taten und den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Wer Hinweise zu den abgebildeten Beweismitteln geben kann, wird gebeten unter der Telefonnummer 02131-3000 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen." Rückfragen von Pressevertretern bitte an die Kreispolizeibehörde Neuss. Fotos der sichergestellten Gegenstände finden Sie hier: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3546055

Zusatz für den Kreis Viersen: Bei den geklärten Wohnungseinbrüchen im Kreisgebiet handelte es sich um Taten, über die wir wie folgt berichtet hatten:

160921-Schwalmtal-Hehler: Tageswohnungseinbruch in freistehendes Einfamilienhaus Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Hehler erbeuteten Unbekannte Bargeld, elektronische Geräte und Kleidung. Am Dienstag, 20.09.2016, zwischen 06.30 Uhr und 22.05 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Bereich Hehler. Die Tatverdächtigen versuchten, augenscheinlich ohne Erfolg, vom Garten aus ein Fenster aufzuhebeln. Sie schlugen dann mit brachialer Gewalt die Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie große Teile des Hauses und öffneten Schränke und Schubladen. Neben Bargeld stahlen sie auch noch einen Laptop sowie ein Handy. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie T-Shirts und Polohemden aus den Schränken. Für ebenfalls vorgefundene Arbeitskleidung hatten die Einbrecher offensichtlich keine Verwendung. Die Polizei bittet Zeugen, die im Laufe des Tages im Bereich Hehler verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten, dies dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 mitzuteilen. /my (1231)

161029-Viersen: Mehrere Einbrüche kreisweit Am gestrigen Freitag, 28.10., zwischen 18.15 Uhr und 22.30 Uhr drangen Unbekannte nach Aufhebeln der Terassentüre in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Deller Straße in Nettetal- Leuth ein. Im Haus durchwühlten die Täter alle Räumlichkeiten, zum Stehlgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. .../kj (1429)

161029-Schwalmtal: Einbruch in den frühen Abendstunden Am gestrigen Samstag, zwischen 19.40 Uhr und 21.15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses in Hehler auf. Es wurden alle Räume des Hauses durchsucht und Behältnisse geöffnet. Über Art und Höhe der Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /ubr (1430)/ah (118)

