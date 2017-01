POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsatz gegen Verkehrssünder - eine Bilanz

Kreis Viersen (ots) - Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet. Im Fokus standen vor allem das Verhalten von Fahrradfahrer, der technische Zustand der Fahrräder sowie der Zubringerverkehr an Schulen. Aber auch die Ahndung von Gurt- / Handyverstöße sowie die Überwachung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit bildeten einen Schwerpunkt. Die Bilanz: Die Polizei schrieb drei Briefe an Eltern, weil die Fahrräder der Kinder Mängel aufwiesen. Insgesamt erhoben die Beamten 53 Verwarnungsgelder wegen diverser Verkehrsverstöße. Wegen zu hoher Geschwindigkeit und einem Handyverstoß mussten sieben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erwartet den Fahrer eines Pkw, der die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten missachtete und die Kontrollstelle durchbrach. /wg (114)

