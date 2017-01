POL-VIE: Viersen: Polizei nimmt Mehrfacheinbrecher fest: Untersuchungshaft angeordnet

Viersen (ots) - Einen Erfolg kann die Polizei bei der Bekämpfung von Einbrüchen verbuchen. Umfangreiche Untersuchungen führten die Ermittler auf die Spur eines 26-jährigen Vierseners, der gleich in sieben Fällen dringend tatverdächtig ist, in Gaststätten in Viersen und Dülken eingebrochen zu sein. Dies geschah in dem Zeitraum zwischen Juni und November 2016. Wir berichteten unter anderem in unseren Pressemeldungen Nr. 784, 1103, 1121 und 1426 über die nun geklärten Einbrüche. Weiter konnten die Ermittler dem Mann einen Einbruch in eine Kirche in Boisheim, mehrere Kennzeichendiebstähle und Diebstähle von Rädern in Viersen sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis nachweisen. Der 26-jährige ist der Polizei als Intensivtäter bekannt. Bei den Vernehmungen zu den ihm jetzt vorgeworfenen Straftaten räumte der Viersener die Taten ein. Es wird vermutet, dass der Beschuldigte die Taten zur Finanzierung seiner Spiel- und Drogensucht begangen hat. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten, an denen der Viersener ebenfalls beteiligt sein könnte, dauern an. Heute wurde der 26-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. /wg (113)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell