POL-VIE: Tönisvorst: Taschendiebstahl in einem Supermarkt

Tönisvorst (ots) - Eine 73-jährige Frau aus Tönisvorst wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 12:45 Uhr kaufte sie in einem Supermarkt auf dem Maysweg in Tönisvorst ein. Als sie bezahlten wollte, stellte sie den Diebstahl des Portemonnaies aus ihrer Handtasche fest. Der Täter nutze vermutlich eine Unaufmerksamkeit der Seniorin aus, um unbemerkt den Reisverschluss der Handtasche zu öffnen und das Portemonnaie zu stehlen. Mögliche Hinweise auf den Taschendieb erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (114)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell