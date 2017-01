POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 30.01.- 05.02.2017

Kreis Viersen: (ots) - Ein wenig zu schnell, gibt es nicht: Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h entscheiden 15 Stundenkilometer darüber, ob acht von zehn Menschen die Kollision mit einem Fahrzeug überleben. Bei 65km/h sterben acht von zehn Menschen bei dem Unfall, bei 50 km/h überleben acht von zehn Menschen die Kollision. Bremsen Sie sich! Wir kontrollieren Ihr Verhalten in der folgenden Woche unter anderem an diesen Stellen:

Montag, 30.1. Nettetal-Lobberich, Breyeller Straße

Viersen, Mackenstein

Dienstag, 31.1.: Tönisvorst, L 475 Höhe Kehn

Süchteln, Tönisvorster Straße

Mittwoch, 1.2.: Brüggen - Bracht, B 221 Höhe Hülst

Grefrath, B 509 Höhe Schlibeck

Donnerstag, 2.2.: Willich, Korschenbroicher Straße

Willich - Neersen, Hauptstraße

Freitag 3.2: Viersen, Gladbacher Straße

Kempen, Straelener Straße

Samstag 4.2.:

Viersen, Freiheitsstraße

Tönisvorst-St. Tönis, Krefelder Straße

Sonntag 5.2. :

Viersen-Dülken, Boisheimer Straße

Brüggen, L 373 Borner Straße (-50-)

Dass diese Kontrollen trotz unserer Vorankündigungen und der konsequenten Ahndung von Verstößen immer noch nicht zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung führen, zeigt auch das Ergebnis einer für den 20. Januar vorangekündigten und durchgeführten Kontrolle:

In der 70-er Zone in Tönisvorst, L 444, Graverdyck kontrollierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei, zeitweise unterstützt von der Einsatzhundertschaft Mönchengladbach, zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr bei regem Verkehrsaufkommen.. Fotografiert wurden Fahrzeuge nicht nur aus dem Viersener Kreisgebiet. Duisburg, Krefeld, Moers, Düsseldorf, Mettmann, Mönchengladbach und auch die Heinsberger Nachbarn waren vertreten. Etwa 3.000 Kraftfahrzeuge wurden gemessen, zu schnell davon waren 272 - fast 10 %. Ebenfalls gut 10% der als zu schnell erkannten Fahrzeuge waren so schnell, dass sie einen mit Punkten bewährten Bußgeldbescheid erhalten. Die Hälfte dieser Schnellfahrer hatte denn auch mindestens eine dreistellige Zahl im Tachometer stehen, darunter ein Fahrer aus Mönchengladbach mit 110km/h und einer aus Viersen mit 112km/h. Bei der momentanen Witterung (mit entsprechend rutschigen Straßenverhältnissen) verdoppelt sich der Anhalteweg von knapp 50 auf mindestens 100 Meter. Diese 50 Meter mehr (mit dem einhergehenden Geschwindigkeitsüberschuss bei einem Zusammenstoß) entscheiden über das Leben eines querenden Fußgängers, Radfahrers, entgegenkommenden Krad- oder Autofahrers und eventuell auch über das des Rasers, wenn man aufgrund einer Gefahrensituation bremsen und anhalten muss und wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung nicht früh genug stoppen kann. Darum rechnen Sie auch zu anderen Zeiten und andernorts mit unseren Kontrollen für die Sicherheit auf den Straßen./ah (112)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell