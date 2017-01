POL-VIE: Grefrath: Einbrecher durchsuchen mehrere Büros

Grefrath (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in den Verwaltungstrakt des Grefrather Eissportzentrums auf der Stadionstraße ein. Zwischen 22:00 Uhr und 07:45 Uhr durchsuchten der oder die Täter in mehreren Büros Schränke und verursachten dabei hohen Sachschaden. Noch ist nicht bekannt, was die Täter entwendeten. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (111)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell