POL-VIE: Kempen: Fahrradfahrerin wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots) - Am Donnerstagmorgen verletzte sich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Bahnhof in Kempen leicht. Die 48-jährige Kempenerin fuhr auf ihrem Fahrrad gegen 07:50 Uhr auf der Straße Am Bahnhof. Nach Angaben von Zeugen mussten in Höhe der Einmündung zur Moorenringgasse mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Die Kempenerin schlängelte sich durch diese wartenden Fahrzeuge durch und fuhr weiter in Richtung Moorenringgasse. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den Pkw einer 20-jährigen Frau aus Wachtendonk, die in Richtung St. Huberter Straße unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung der Wachtendonkerin stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch die Kempenerin hinfiel und sich verletzte. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /wg (110)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell