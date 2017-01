POL-VIE: Willich-Neersen: Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck

Willich-Neersen (ots) - In der Zeit zwischen Montag, ca. 15:00 Uhr, und Mittwoch, ca. 15:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Josef-Brooren-Straße in Willich-Neersen ein. Vermutlich kletterten die Täter über einen Zaun und hebelten auf der Rückseite des Hauses die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (109)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell