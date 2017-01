POL-VIE: Willich: Wohnungseinbrecher bleiben ohne Beute

Willich (ots) - In ein Einfamilienhaus auf der Liebigstraße in Willich brachen am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, unbekannte Diebe ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch ein nicht verschlossenes Gartentor auf die Rückseite des Hauses und hebelten die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten die Täter verschiedene Räume. Als die Bewohnerin zurückkehrte, suchten die Täter offenbar das Weite, ohne etwas entwendet zu haben. Möglich Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (108)

