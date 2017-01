POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Neersen (ots) - In der Zeit zwischen dem 23. Januar 2017, 15:00 Uhr und 25. Januar 2017, 15:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Josef-Brooren-Straße in Willich- Neersen ein. Der oder die Täter überstiegen einen Gartenzaun, hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort wurde alles durchwühlt und Schmuck entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / fd (107)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell