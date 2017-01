POL-VIE: Viersen: Aufmerksamer Hausmeister vertreibt Einbrecher aus Schule

Viersen (ots) - Verdächtige Geräusche hörte das Hausmeisterehepaar einer Schule auf der Bachstraße in Viersen am Montagabend, gegen 19:30 h, in dem Büro des Schulleiters. Das Büro grenzt direkt an die Wohnung des Ehepaares. Bei dem sofortigen Kontrollgang sah der Hausmeister noch, wie ein Mann aus dem Haupteingang der Schule flüchtete. Der Täter hatte offensichtlich zuvor ein Fenster aufgehebelt und ließ bei seiner Flucht zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände zurück. Der Einbrecher hätte auffallend grüne Turnschuhe getragen, so die Zeugen. Hinweise auf den tatverdächtigen Mann erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (104)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell