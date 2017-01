POL-VIE: Kempen: Tageswohnungseinbruch

Kempen: (ots) - Schmuck, Bargeld und einen Computer erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Keßlerstraße. Die Diebe hatten am Dienstag, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, die Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen und die Räume durchsucht. Möglicherweise wurden sie gestört. Sie flüchteten vermutlich durch den Garten nach vorne zur Straße. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah(102)

