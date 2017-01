POL-VIE: Viersen-Hamm: Kinder beraubt - Polizei sucht den einschreitenden Zeugen

Viersen-Hamm (ots) - Dank eines einschreitenden Zeugen wurde der Raub eines Handys verhindert. Am Dienstag, 24.01.2017, um 17.00 Uhr, befanden sich ein 12-jähriger Viersener und eine 12-jährige Viersenerin nach Verlassen des Linienbusses 82 an der Haltstelle auf der Stadtwaldallee in Viersen-Hamm. Der Junge wurde auf einmal von drei jungen Männern bedrängt. Einer der Tatverdächtigen kam mit einem Messer auf den Jungen zu und zog das Handy des Geschädigten aus dessen Kleidung. Ein aufmerksamer Zeuge, der ebenfalls an der Haltestelle stand, schrie die Täter an, die daraufhin flüchteten und das Telefon fallen ließen. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 16-20 Jahre alt, normale bis sportliche Figur. Der Täter, der mit Messer auf den Jungen zukam, war blond, ca. 185 cm groß und trug eine dunkle Jacke. Der zweite Täter war schwarzhaarig, ca. 170-175 cm groß und trug eine blaue Jeans mit einer braunen Jacke. Beide Täter trugen Ohrringe. Der dritte Täter soll braunhaarig gewesen sein. Er hatte er hinter dem Geschädigten gestanden. Die Polizei bittet insbesondere den einschreitenden Zeugen, der Schlimmeres verhindert hat, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei, KK West, unter der Rufnummer 02162-377-0, zu melden. / uh (103)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell