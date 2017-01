POL-VIE: Kempen: Seniorin verstirbt nach Verkehrsunfall

Kempen: (ots) - An den Folgen ihrer Verletzungen verstarb heute im Krankenhaus eine 91-jährige Kempenerin. Die Seniorin war am Donnerstag, 19. Januar, auf der Maria-Basels-Straße, von einem Pkw touchiert worden und hatte sich beim Sturz schere Verletzungen zugezogen. Wir hatten am 20. Januar in unserer Meldung 93 über den Verkehrsunfall berichtet./ah (101)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell