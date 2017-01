POL-VIE: Nettetal: Zusammenstoß zwischen Pkw und Güterzug bleibt ohne Verletzte

Nettetal (ots) - Wenn an einem Bahnübergang das rote Licht leuchtet und die Schranken sich schließen, hat man als Pkw-Fahrer nur eins zu tun: Anhalten, Motor abstellen und warten, bis sich die Schranken wieder öffnen. Unratsam ist es, bei sich gerade schließenden Schranken und bei Rotlicht "mal eben schnell" die Schranke zu umfahren, um den Bahnübergang zu passieren. Aber genau diese Idee hatte am Dienstagmittag ein 74-jähriger Mann aus Niederkrüchten, als sich gegen 11:30 Uhr die Schranken eines Bahnübergangs an einem Feldwirtschaftsweg in Nettetal-Breyell schlossen. Unglücklicherweise streikte genau auf den Schienen der Motor des Pkw und der Wagen blieb auf den Gleisen stehen. Versuche, den Motor wieder zu starten, misslangen. Der Mann verließ daraufhin sein Fahrzeug und begab sich in Sicherheit. Der herannahende Zug erfasste den Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dem Niederkrüchtener droht jetzt ein sattes Bußgeld plus Fahrverbot sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. /wg (97)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell