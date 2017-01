POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Wohnungseinbrecher kamen am Tag

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am gestrigen Montag brachen bisher unbekannte Täter in ein Haus auf der Heinrichstraße in Niederkrüchten-Elmpt ein. In der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 18:00 Uhr schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein und stahlen aus dem Haus Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (99)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell