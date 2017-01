POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Viersen (ots) - Leichte Verletzungen erlitten vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Hindenburgstraße in Viersen. Am gestrigen Montag, gegen 18:00 Uhr, bog eine 64-jährige Kempenerin mit ihrem Pkw auf der Hindenburgstraße von Süchteln kommend nach links auf die Autobahn ab. Dabei stieß sie mit dem Pkw einer 25-jährigen Viersenerin zusammen. Beide Fahrerinnen, die 22-jährige Beifahrerin und das drei Jahre alte Kind der Viersenerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, welches alle nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für die Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße zeitweise gesperrt. /wg (98)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell