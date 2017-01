POL-VIE: Willich und Schwalmtal: Sondereinsatz für die Sicherheit der Schulkinder

Willich und Schwalmtal: (ots) - Die Zahl der verunglückten Radfahrer im Kreisgebiet bereitet der Polizei seit Jahren Sorge und daher widmen die Einsatzkräfte der Bekämpfung dieser Verkehrsunfälle ein besonderes Augenmerk.

Besonders im Umfeld von Schulen gab es und wird es auch zukünftig besondere Schwerpunktkontrollen geben.

Die polizeiliche Zuwendung gilt dabei allen Verkehrsteilnehmern, die durch ihr Fehlverhalten Unfälle verursachen könnten:

Das sind zum einen die Autofahrer, die für die Radfahrer zur Gefahr werden, weil sie sich durch Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, durch Beeinträchtigung ihrer Fahrtüchtigkeit durch Alkohol oder BTM oder durch Handynutzung ohne Freisprecheinrichtung einen Unfall mit Radlern verursachen könnten. Fahren Sie höchstens mit der zulässigen Geschwindigkeit, bei schlechten Straßen- oder Witterungsverhältnissen kann auch eine deutlich geringere als die zugelassene Geschwindigkeit nötig und angemessen sein! Seien Sie insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen (Scheibe(n) komplett frei gekratzt?) sehr aufmerksam - rechnen Sie immer mit unvernünftigen oder unbeleuchteten Radfahrern, die auch unerwartet vom Geh- oder Radweg aus plötzlich auf die Straße fahren. Fahren Sie immer ohne Alkohol oder andere berauschende Mittel im Blut und ohne Handy in der Hand!

Zum anderen dürfen sich auch die Radfahrer auf liebevolle Zuwendung der Einsatzkräfte freuen: Radeln bei Dunkelheit/Dämmerung ohne das Licht einzuschalten, telefonierend oder append auf dem Sattel, Musikhören über Kopfhörer, die falsche Fahrbahnseite oder den Gehweg oder auch einfach nur ein nicht verkehrssicheres Rad nutzend - die Chance, mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zu kollidieren, wächst und wächst und wächst..........

Die Polizei im Kreis Viersen ist gewillt und wird ihr Möglichstes tun, um die Zahl der verunglückten Radfahrer zu senken. Wenn nötig tun wir dies mit Anzeigen, Verwarngeldern oder auch "nur" mit Elternbriefen (bei Rad fahrenden Kindern) - die Sie, liebe Eltern, zumindest genauso ernst wie eine "Knolle" und zum Anlass eines klärenden Gespräches mit Ihrem Kind oder einer technischen Überprüfung seines Fahrrades nehmen sollten. Helfen Sie durch Vorbildverhalten mit: Sie oder Ihr Kind könnten das nächste Unfallopfer sein!

In dieser Woche werden Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes, der Schwerpunktdienste Willich und Nettetal, unterstützt von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei aus Mönchengladbach, im Rahmen von Sondereinsätzen rund um die Schulen in Willich und Waldniel kontrollieren. Für die Sicherheit der Schulkinder sind wir für Sie da: Mittwoch, 25. Januar, ab 07:00 Uhr, rund um das Schulzentrum Waldniel. Donnerstag, 26. Januar, ab 07:00 Uhr, rund um das Schulzentrum, in Anrath.

Mittwoch, 25. Januar, ab 07:00 Uhr, rund um das Schulzentrum Waldniel. Donnerstag, 26. Januar, ab 07:00 Uhr, rund um das Schulzentrum, in Anrath.

