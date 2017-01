POL-VIE: Willich-Neersen: Zwei verletzte Kinder nach Verkehrsunfall

Willich-Neersen (ots) - Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der L 29 in Willich-Neersen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Ein 58-jähriger Willicher fuhr mit seinem Pkw auf der L 29 in Richtung Neersen. In einer Rechtskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und kam an einem Baum in der Wiese zum Stehen. Der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. Auf der Rückbank saßen die beiden Enkelkinder des Ehepaares, welche zwar angeschnallt, jedoch nicht durch einen Kindersitz gesichert waren. Glücklicherweise wurden durch den Aufprall die beide Kinder, neun und zwei Jahre alt, lediglich leicht verletzt. Rettungssanitäter versorgten die Kinder vor Ort ambulant. Die Polizei rät: Achten Sie als Fahrzeugführer darauf, dass Kinder, die Sie befördern, richtig gesichert sind! Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 m groß sind, müssen mit einem zugelassenen Rückhaltesystem gesichert werden! Das gilt immer! Auch für die Fahrten "mal eben zum Bäcker" oder vom Kindergarten nach Hause. Schützen Sie Ihre Kinder, sichern Sie Ihre Kinder! Beratungen zum Thema Kindersitze und Rückhaltesysteme bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Viersen an. Jeden Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, führen die Berater der Verkehrsprävention im Dienstgebäude Dülken, Mühlenberg 7 in 41751 Viersen, durch die große Ausstellung der Kindersitze und beraten individuell. Telefonisch erreichbar sind die Verkehrssicherheitsberater über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 /wg (93)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell