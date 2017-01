POL-VIE: Willich-Wekeln: Wohnungseinbrecher kommen durch die Terrassentür

Willich-Wekeln: (ots) - Schmuck und Geld waren das Ziel von Wohnungseinbrechern, die am Sonntag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Haus auf dem Johannisbeerweg in Willich einbrachen. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und stahlen aus dem Haus Schmuck und chinesische Yen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (92)

