POL-VIE: Kempen: Wohnungseinbrecher scheitern

Kempen (ots) - Unbekannte Wohnungseinbrecher versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag, ca. 06:30 Uhr, und Sonntag, ca. 21:00 Uhr, in ein Haus auf der Berliner Allee in Kempen einzubrechen. Lediglich Sachschaden entstand, als der oder die Täter an einer Tür, die vom Wintergarten ins Haus führt, hebelten. Eine Schiebetür zum Wintergarten drückten die Täter vorher auf. Entwendet wurde nichts! Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (91)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell