POL-VIE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Schwalmtal (ots) - Am heutigen Sonntag, 22.01., gegen 13.10 Uhr, ereignete sich auf der L 372 in Amern ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 26-jähriger Kerkener befuhr die L 372 aus Amern kommend in Richtung Niederkrüchten. Er beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz der Mühlrather Mühle zu fahren und übersah dabei den entgegenkommenden PKW eines 49-jährigen Mannes aus Niederkrüchten.

Beim Zusammenstoss der Fahrzeuge verletzten sich drei Personen leicht, einem Krankenhaus zugeführt werden musste aber nur eine 51-jährige Niederkrüchtenerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. / kj (90)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell