POL-VIE: Einbruch in ein Wohnhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Samstag brachen unbekannte in ein Haus am Levy-Weg in Waldniel ein. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:25 Uhr eine Terrassentür auf. Im Inneren des Hauses wurden verschiedene Schränke und Behältnisse durchwühlt. Um während der Tat nicht von den Bewohnern überrascht zu werden, blockierten sie die Hauseingangstür von innen und entkamen unerkannt durch den Garten. Angaben zur Beute und den Verdächtigen liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Viersen, Tel. 02162 377-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell