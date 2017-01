POL-VIE: Versuchter Wohnungseinbruch

Viersen (ots) - Ungebetenen Besuch erhielt eine in der Straße Robend wohnende Frau in der letzten Nacht: Im Tatzeitraum zwischen 00.00 und 01.00 Uhr schob ein bisher unbekannter Täter den Rollladen der Terrassentür hoch, konnte aber durch die schreiende Bewohnerin vertrieben werden. Eine nähere Beschreibung der flüchtigen Person liegt bisher nicht vor. Bürger, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo, Tel. 02162-377-0, in Verbindung zu setzen. / hm (89)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell