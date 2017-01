POL-VIE: Einbruch in Wohnhaus

Tönisvorst-Stadtteil St.Tönis (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 20.01.2017, 18.00 und Samstag, 21.01.2017, 10.15 Uhr, drangen bisher unbekannte Einbrecher nach Aufhebeln der Terrassentür in ein in der Krefelder Straße liegendes Einfamilien-Reihenhaus ein und durchsuchten diverse Räume und Behältnisse. Angaben für das Diebesgut liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo, Tel. 02162 377-0. / hm (88)

