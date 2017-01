POL-VIE: Kreis Viersen: Polizei zieht die Maschen enger

Kreis Viersen (ots) - Am gestrigen Donnerstag ging die Polizei mit gezielten Kontrollen gegen Wohnungseinbrecher vor. Zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr hielten mehr als 30 Einsatzkräfte an ausgewählten Anhaltestellen besonders Ausschau nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Mehr als 120 Personen und fast 100 Fahrzeuge wurden überprüft. Konsequent verfolgt wurden aber auch kleinste Verkehrsverstöße. Insgesamt erhob die Polizei vier Verwarnungsgelder und fertigte bei gleich sechs Verstößen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In einem Pkw entdeckten die Beamten über 150 Zigarettenpäckchen. Die Zigaretten lagerten in einem Versteck und waren mit einer weißrussischen Steuerbanderole versehen. Dem Fahrzeugführer droht ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung. Die Zigaretten stellte die Polizei sicher. /wg (87)

