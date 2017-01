POL-VIE: Kempen: Trickdiebe scheitern

Kempen: (ots) - Zwei Männer versuchten vergeblich, einer Seniorin die Geldbörse aus dem Rollator zu stehlen. Wie heute bekannt wurde, war die 84-jährige Kempenerin am Donnerstag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, mit ihrem Rollator in der Innenstadt von Kempen unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie im Korb der Gehhilfe abgelegt. Die Seniorin war auch in der Bank auf der Orseystraße und hatte Geld abgehoben. Von dort aus ging sie zu Fuß über die St. Töniser Straße bis zur Krefelder Straße. Hier betrat sie ein Mehrfamilienhaus. Vermutlich weil die Tür langsam schloss, gelang es zwei Männern ebenfalls, den Hausflur zu betreten. Im Flur sprachen die Männer in einer fremden Sprache auf die Kempenerin ein und hielten ihr eine Zeitung vor. Einer der beiden versuchte dann, an die Handtasche der Seniorin zu gelangen. Dies bemerkte die Frau und drohte damit, zu schreien, falls die Männer das Haus nicht verlassen würden, was die daraufhin taten. Später bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche bereits zum Teil geöffnet war. Erbeutet haben die Männer nichts. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Mann, der die Zeitung hatte, war ca. 30 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß. Er trug eine Mütze. Der Mann, der versucht hatte, die Handtasche zu öffnen, war etwa 45 Jahre alt und ca.175-180cm groß. Er hatte dunkelbraune Haare. Vermutlich haben die Männer die Frau auf ihrem Weg von der Sparkasse aus verfolgt und auf eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl gewartet. Vielleicht haben Passanten dies beobachtet und können bei der Identifizierung helfen? Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (94)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell