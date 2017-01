POL-VIE: Brüggen: Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brüggen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring in Brüggen wurde am gestrigen Donnerstag ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der junge Mann, der in Brüggen wohnt, fuhr gegen 22:15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Roermonder Straße. Eine 54-jährige Brüggener, die mit ihrem Pkw aus Richtung Roermonder Straße kommend in die Straße Wolfsbend einbog, übersah den Fahrradfahrer, der vermutlich ohne Licht unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus konnte er dieses wieder verlassen. Die Polizei rät: Sorgen Sie für eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Überprüfen Sie regelmäßig die Beleuchtung an Ihrem Fahrrad und schalten Sie diese auch ein. Tragen Sie helle Kleidung oder erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit durch eine reflektierende Weste! Sicherheit durch Sichtbarkeit! /wg (90)

