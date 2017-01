POL-VIE: Kempen: Wohnungseinbrecher stehlen Bargeld und Laptop

Kempen (ots) - In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr brachen am gestrigen Donnerstag Unbekannte in ein Haus auf der Schubertstraße in Kempen ein. Nachdem offenbar Hebelversuche an einem Fenster auf der Rückseite des Hauses misslungen waren, schlugen der oder die Täter die Scheibe ein und verschafften sich Zugang zum Haus. Aus dem Haus stahlen die Täter Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (89)

