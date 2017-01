POL-VIE: Viersen-Dülken: Versuchter Einbruch in eine Spielhalle

Viersen-Dülken (ots) - In der Nacht zu Freitag, gegen 03:00 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin der Lange Straße in Viersen-Dülken drei dunkel gekleidete Personen, die sich offensichtlich an einer Scheibe einer Spielhalle zu schaffen machten. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernten sich die Personen. Vom Tatort flüchtete kurze Zeit später ein dunkler Pkw, möglicherweise ein Opel Astra, mit bulgarischem Kennzeichen. Die Einbrecher hatten die Scheibe offenbar durch Aufhebeln beschädigt, gestohlen wurde nichts. Die Polizei bedankt sich bei der aufmerksamen Anwohnerin für die Information und Mithilfe und bittet für weitere Hinweise, die zentrale Erreichbarkeit der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 anzurufen. /wg (88)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell