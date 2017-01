POL-VIE: Tönisvorst: Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Tönisvorst (ots) - In der Zeit zwischen Montag, ca. 17:00 Uhr und Mittwoch, ca. 14:30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Einbrecher, in einen Kindergarten auf der Feldstraße in Tönisvorst einzubrechen. Die Täter hebelten vermutlich mit einem Schraubendreher mehrere Male sowohl an der Eingangstür als auch an einem nebenliegenden Fenster. Die neuen Pilzkopfverriegelungen verhinderten aber, dass die Täter Tür und auch Fenster öffnen konnten. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Kripo Viersen unter der zentralen Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell