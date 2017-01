POL-VIE: Schwalmtal: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Gaststätte

Schwalmtal (ots) - In eine Gaststätte auf der Dülkener Straße in Schwalmtal-Waldniel brachen unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 15.01.2017 ca. 23:00 Uhr und Mittwoch, 18.01.2017 ca. 21:30 Uhr, ein. Die Einbrecher hebelten ein Kellerrost auf und gelangten so in die Gaststätte. In dem Gebäude brachen die Täter mit zum Teil brachialer Gewalt mehrere Behältnisse auf. Bisher steht fest, dass die Täter mehrere Leergut-Kästen entwendeten. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (83)

