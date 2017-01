POL-VIE: Tönisvorst: Hochwertiger BMW wird vor dem Haus entwendet

Tönisvorst (ots) - In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte einen hochwertigen 7-er BMW auf dem Blaumeisenweg in Tönisvorst. Der vor dem Haus geparkte Pkw wurde vermutlich in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 08:30 Uhr entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder auf das entwendete Fahrzeug erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (82)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell