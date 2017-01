POL-VIE: Niederkrüchten: Neue Erkenntnisse zu Pkw-Aufbrechern, Polizei bittet um Mithilfe

Niederkrüchten (ots) - Am Wochenende wurden in Niederkrüchten sieben Pkw aufgebrochen und unter anderem festeingebaute Navigationssysteme entwendet - wir berichteten in der Pressemeldung 73 vom 16.01.2016. Nach ersten Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe und um weitere Hinweise von Zeugen. In einem der Fälle bemerkte ein Opfer am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, einen weißen Lieferwagen (Sprinter o.ä.) ohne Aufschrift, in dem zwei Männer mit Jogginganzügen saßen. Nach Angaben der Zeugin war an dem Lieferwagen ein gelbes Nummernschild angebracht. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass eines der Fahrzeuge definitiv erst am Sonntagvormittag, ab 09:00 Uhr aufgebrochen wurde. Es gibt Hinweise zu verdächtigen Personen, zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Nacht zu Sonntag sowie zu dem verdächtigen Lieferwagen am Sonntagvormittag. Es ist daher möglich, dass die Täter aus der Nacht zurückkehrten, um Diebesgut, das gebunkert war, abzuholen und dabei die Gelegenheit eines weiteren Aufbruchs genutzt haben. Es ist ebenfalls möglich, dass zwei Tätergruppen am Werk waren. Hinweise auf den verdächtigen Lieferwagen oder verdächtige Personen sowohl in den Nachstunden wie auch am Sonntagvormittag bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (78)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell