POL-VIE: Brüggen: Fahrradfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brüggen (ots) - Am gestrigen Montag ereignete sich auf der Borner Straße in Brüggen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 36-jährige Frau aus Brüggen fuhr gegen 17:00 Uhr auf ihrem Fahrrad auf der Borner Straße in Richtung Born. An der Einmündung zum Weihersfeld wurde sie auf dem Radweg vom Pkw eines 34-jährigen Niederländers erfasst, der aus dem Weihersfeld in Richtung Ortsmitte abbog. Die Brüggenerin fiel durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. / wg (77)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell