POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Auto aufgebrochen- Lenkrad weg

Tönisvorst-Vorst: (ots) - In der Nacht zu Sonntag waren Automarder in Niederkrüchten unterwegs (Meldung 73), in der Nacht zu Montag trieben sie ihr Unwesen in Vorst. Auf dem Teresaweg schlugen sie die Scheibe zu einem Mercedes ein und bauten das Lenkrad aus.

Die Polizei bittet besonders die Opfer der jüngeren Fahrzeugaufbrüche um besondere Wachsamkeit. Es ist bekannt, dass die Diebesbanden wenige Wochen nach ihrer ersten Tat zu den Fahrzeugen zurückkehren, denn dort sind sie sicher, dass sich nach dem ersten Diebstahl neuwertiger und damit lohnenswerter Ersatz der begehrten Beute in den Autos befindet. Dies gilt für festeingebaute Navigationsgeräte, Airbags, Lenkräder und sonstiges hochwertiges Diebesgut, das üblicherweise nach einem Diebstahl wieder eingebaut wird.

Das wissen auch die Diebesbanden- seien Sie daher besonders wachsam und parken Sie die Fahrzeuge nach Möglichkeit in den Garagen und nicht davor! Dies gilt für alle Besitzer von hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen.

Zu Fuß oder wegen des größeren Aktionsradius auch mit mitgebrachten oder gestohlenen Fahrrädern sind die Diebe in den Wohngebieten on tour, verstecken ihr Diebesgut in Tatortnähe und lassen es bei günstiger Gelegenheit einsammeln und mit Fahrzeugen abtransportieren. Die Kripo ist folglich nicht nur an Hinweisen zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatorte interessiert, sondern sie bittet auch um Hinweise auf verdächtige Fußgänger oder Radfahrer und ungewöhnliche Verladeaktionen. Wenn Sie nachts in Wohngebieten unterwegs sind, in denen hochwertige Fahrzeuge parken, und die um die Uhr- und Jahreszeit nicht unbedingt zum Spazierengehen oder zu Radtouren einladen, und Sie bemerken Fußgänger oder Radler, dann scheuen Sie sich nicht, über die 110 Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Eine polizeiliche Kontrolle werden unschuldige Passanten verstehen und unlautere Gestalten mindestens von einer Tatbegehung abhalten. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (76)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell