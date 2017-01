POL-VIE: Viersen-Hamm: Nächtlicher Einbruchsversuch

Viersen-Hamm: (ots) - Vermutlich gegen 03:00 Uhr am Montagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Bunsenstraße einzubrechen. Der Mann hatte einige Male an der Haustür geschellt und versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Bewohnerin erwachte vom Schellen und hörte einen Knall. Sie begab sich daraufhin an die Haustür, was den Einbrecher verscheucht haben dürfte. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (74)

