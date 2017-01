POL-VIE: Niederkrüchten: Hochwertige Fahrzeuge im Visier von Pkw-Aufbrechern

Niederkrüchten (ots) - Gleich in sieben Fällen schlugen unbekannte Pkw-Aufbrecher am Wochenende in Niederkrüchten zu. In der Nacht zu Sonntag hatten es die Täter auf hochwertige BMW und Mercedes abgesehen. In allen Fällen parkten die Pkw vor dem Haus auf den Straßen Mittelstraße, Am Ringofen, Mönchspfad, Kapellenbenden, Struckerhof und Schubertstraße. Der oder die Täter schlugen Scheiben ein und öffneten die Fahrzeuge. Aus dem Innern wurden zum Teil mit brachialer Gewalt fest eingebaute Navigationssysteme, Bordcomputer und auch Lenkräder entwendet. Die Täter richteten einen Schaden von einigen zigtausend Euro an. Hinweise erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (73)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell