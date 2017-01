POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen-Süchteln (ots) - Am Sonntag, den 15.01.2017, zwischen 12:00 und 12:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße auf. Im ersten Obergeschoß des Hauses öffneten sie zwei Wohnungseingangstüren auf die gleiche Art und Weise. Alle Behältnisse der jeweiligen Wohnungen wurden geöffnet und durchwühlt. Eine Schadensaufstellung muss noch ermittelt werden. Eine dritte Wohnung ebenfalls im ersten Obergeschoß wies ebenfalls Hebelspuren auf. Hier gelangten der oder die Täter aber offensichtlich wegen einer zusätzlichen Sicherung nicht in die Wohnung. Durch Anwohner wurden im fraglichen Tatzeitraum 1 Personen beobachtet, die wie folgt beschrieben werden kann, 20-25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dkl. kurze Haare, rote Jacke(Blouson), graue Jogginghose, rote Turnschuhe mit weißem Absatz und weißen Streifen. Eine zweite Person soll eine grau-schwarze Camouflage-Jacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / tp (72)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell