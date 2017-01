POL-VIE: Einbrecher kamen über das Dach

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Freitag, 13. Januar 2017, gegen 20.00 Uhr hörten Bewohner eines Privathauses mit angrenzender Firma auf dem Panoramaweg in Nettetal-Hinsbeck verdächtige Geräusche auf dem Dach. Daraufhin schaute der Eigentümer nach dem Rechten und konnte noch eine männliche Person auf dem Dach des Hauses feststellen. Dieser konnte jedoch unerkannt entkommen. Aufgrund der festgestellten Spuren im Schnee flüchteten zwei Personen vom Gelände. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0./fd (71)

