POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots) - Am Freitag, 13. Januar 2017, in der Zeit zwischen 13.00 und 19.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Bonnenring in Willich ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die oder der Täter zunächst in den Wintergarten des Hauses. Dort wurde die Scheibe der Tür eingeschlagen, so dass sie ins Hausinnere kamen. Was genau entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / fd (70)

