POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Leuth (ots) - Am Freitag, 13. Januar 2017, in der Zeit zwischen 08.10 und 19.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus auf dem Frenkenweg in Nettetal-Leuth ein. Sie durchwühlten alle Räume und entwendeten Bargeld und ein Laptop. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / fd (69)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell