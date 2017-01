POL-VIE: Kempen: Pkw übersieht Radfahrer und flüchtet nach Verkehrsunfall

Kempen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 11:45 Uhr, in einem Kreisverkehr auf dem Hooghe Weg in Kempen. Ein 22-jähriger Kempener fuhr auf seinem Fahrrad auf dem Hooghe Weg in Richtung Kleinbahnstraße. Ein grüner Kastenwagen mit Klever Kennzeichen, der aus Richtung Industriestraße kam, fuhr, obwohl er hätte warten müssen, in den Kreisverkehr ein und berührte das Fahrrad des Kempeners leicht am Hinterrad. Der Radfahrer konnte sich noch abfangen und wurde nicht verletzt. Am Fahrrad entstand jedoch Sachschaden. Die Pkw Fahrerin, eine ca. 20 Jahre alte Frau mit langen, braunen Haaren, hielt kurz an, sagte "Entschuldigung" und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen grünen Kastenwagen mit Klever Kennzeichen unter der Rufnummer 02162-377-0. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt! Jeder, der an einem Verkehrsunfall beteiligt ist und sich entfernt, macht sich möglicherweise einer Verkehrsunfallflucht strafbar. Daher rufen Sie immer die Polizei, wenn sie in einen Verkehrsunfall verwickelt werden. /wg (66)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell