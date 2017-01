POL-VIE: Viersen-Hamm: Tageswohnungseinbruch

Viersen-Hamm: (ots) - Einige zig Euro Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf dem Donker Weg. Die Diebe hatten am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr, im rückwärtigen Bereich an mehreren Türen gehebelt, bis sie schließlich ins Haus gelangten. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-.0./ah (68)

