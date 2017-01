POL-VIE: Viersen: Diebe stehlen Waagen und Transportkisten aus Treibhaus

Viersen: (ots) - Waren im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher in einem Landschaftsbetrieb auf der Rheindahlener Straße. Die Einbrecher verschafften sich am Freitag, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr, Zugang auf das Gelände von der Bockerter Straße aus. Hier brachen sie ein Tor auf und gelangten in den Lagerraum. Mit einem Hubwagen transportierten sie etwa 450 EPS-Transportkisten (styroporähnliches Material) sowie 29 Waagen aus dem Gelände. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Kripo fragt: Wert hat an der Bockerter Straße in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder Verladetätigkeiten beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (67)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell