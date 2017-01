POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radlerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell: (ots) - Vermutlich, weil sie die "Rechts-vor Links-Regel" nicht beachtet hatte, wurde eine 30-jährige Radlerin aus Nettetal bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie fuhr am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, auf der Straße Metgesheide aus Fahrtrichtung Metgesheide kommend in Fahrtrichtung Vorbruch. An der Kreuzung Metgesheide fuhr sie in den Kreuzungsbereich hinein und wurde vom Pkw eines 74-jährigen Nettetalers erfasst. Die Frau hatte ihren sechsjährigen Sohn ohne entsprechenden Kindersitz auf dem Gepäckträger transportiert. Der Junge blieb unverletzt. Seine Mutter wurde auf die Motorhaube aufgeladen und verletzte sich beim Sturz glücklicherweise nur leicht. Weder Mutter, noch Sohn, noch die zehnjährige Tochter, die mit eigenem Fahrrad, dabei war, trugen einen Fahrradhelm. Die Polizei appelliert noch einmal: Nehmen Sie Kinder nur in den vorgeschriebenen Kin- dersitzen mit! Tragen Sie selber einen Fahrradhelm und sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Kinder nur mit einem Fahrradhelm als Mitfahrer oder aktiver Radler auf den Straßen unterwegs sind! Fahrradhelme schützen!/ah (65)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell