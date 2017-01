POL-VIE: Viersen-Dülken: Trickdiebe in Geschäften unterwegs

Viersen-Dülken: (ots) - Am Donnerstagnachmittag waren offenbar Trickdiebe in Dülkener Geschäften auf Beutezug. Bislang ist der Polizei ein Fall bekannt geworden, wo die Männer erfolgreich waren und Bargeld erbeuteten. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die etwas zu den Verdächtigen sagen können, werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden. Gegen 16:00 Uhr tauchten die beiden Männer in einem Schreibwarengeschäft auf der Blauensteinstraße auf. Sie lenkten die Verkäuferin mit einem Verkaufsgespräch ab, wofür sie kurz in das hintere Lager musste. Während der eine Mann sich die Waren zeigen ließ, verließ der andere das Ladenlokal. Vermutlich hatte er zwischenzeitlich den Umschlag mit einigen hundert Euro aus der Kasse entwendet. Nach der Tatortaufnahme sprach eine zweite Geschäftsinhaberin die Einsatzkräfte an und teilte mit, dass die Männer auch bei ihr im Geschäft waren und dort vergeblich versucht hätten, sie abzulenken. Dort erbeuteten die Verdächtigen nichts. Möglicherweise sind die Männer im Laufe des Tages noch andernorts vorstellig geworden?

Die Männer waren zwischen 40-45 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Sie hatten einen getönten Teint und schwarze, kurze Haare. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Einer der beiden Männer hatte einen Oberlippenbart. Die Meldung an die Polizei erfolgte erst später, weil die Opfer selber Ausschau nach den Männern im Ortskern hielten. Die Fahndung verlief negativ. Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei bittet um eine sofortige Information über 110, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint oder Sie aktuell Opfer einer Straftat wurden./ah (64)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell